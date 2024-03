Biella Riva, Focus Quartieri: La Pelle, dal 1996 il vostro negozio di pelletteria FOTOGALLERY

La Storia:

La nostra storia ha inizio con papà Vincenzo, che a soli 11 anni si immerge nel mondo della lavorazione delle borse, smontando e ricreando modelli vecchi per scoprire i segreti delle tecniche di montaggio. Nel 1973, la sua passione lo spinge a inaugurare un banco al mercato, girando da una città all'altra alla ricerca di nuove opportunità. Nel corso degli anni, perfeziona le sue abilità frequentando laboratori nel Veneto e nel 1984 apre il suo primo laboratorio, dando libero sfogo alla sua creatività.

Nel frattempo, incontra Renata, che diventa la sua compagna di vita e di lavoro. Nel 1996, compie un altro passo importante aprendo il suo primo negozio, LA PELLE, specializzato in borse e accessori in pelle. Vincenzo comprende l'importanza degli accessori nel definire lo stile di una persona e il suo negozio offre una vasta gamma di prodotti di qualità. Anche se ci ha lasciati prematuramente nel 2014, il suo spirito vive ancora attraverso Renata e le sue figlie, che continuano a portare avanti la passione e la qualità che lui amava tanto.

Oggi:

Siamo fieri di presentare la nostra esclusiva collezione primaverile, dove ogni pezzo è stato creato da esperti artigiani, custodi dei segreti tramandati da generazioni.

Lasciatevi trasportare dall'inconfondibile aroma della vera pelle italiana mentre esplorate le creazioni uniche che abbiamo preparato per voi. Dalla classica eleganza alle audaci e vivaci tonalità della primavera, troverete la borsa perfetta per ogni occasione.

Le nostre borse raccontano storie di maestria e passione. Ogni dettaglio, dalle cuciture impeccabili alle finiture raffinate, riflette il nostro impegno per la perfezione artigianale.

Che si tratti di una tote spaziosa per un giorno di shopping sotto il sole primaverile o di una clutch delicata per una serata speciale, la nostra nuova collezione offre una gamma completa di stili e dimensioni per soddisfare ogni esigenza.

Scegliete la qualità, scegliete l'autenticità, scegliete il made in Italy. Vi aspettiamo a Biella in Piazza Fiume 4 - Tel. 015 32784