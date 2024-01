Giro d'Italia, macchina organizzativa in moto e a Biella i monumenti si illuminano di rosa

Si è tenuta questa mattina nel Grattacielo della Regione Piemonte la riunione organizzativa che ha visto seduti allo stesso tavolo i sindaci dei Comuni città di tappa dalla Grande Partenza del Giro D’Italia (Venaria, Torino, San Francesco al Campo, Biella, Fossano, Novara, Acqui Terme), gli amministratori regionali e gli organizzatori di Rcs.

Nel corso dell’incontro, oltre a informazioni tecniche relative allo svolgimento delle tappe e alla comunicazione dell’evento, è stato deciso di illuminare di rosa i monumenti delle città coinvolte. Nei prossimi giorni le amministrazioni locali decideranno quali monumenti illuminare. La data per l’illuminazione è prevista per il 25 gennaio, cioè a 100 giorni dalla partenza di questo importantissimo evento sportivo.

Le tappe: 4 maggio Venaria Reale-Torino, 5 maggio San Francesco al Campo-Santuario di Oropa, 6 maggio Novara-Fossano, 7 maggio da Acqui Terme verso la Liguria.

“Siamo nuovamente pronti a organizzare un’altra Grande Partenza e la cosa ci riempie di orgoglio. Non è scontato per un territorio avere il privilegio di ospitare eventi ciclistici di questo prestigio e il Piemonte, in questi anni, si sta dimostrando una vera capitale dell’agonismo su due ruote - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca - Crediamo nei grandi eventi come occasione di sviluppo e come volano per l’economia del turismo, ma pensiamo anche che siano un’occasione per avvicinare tutti i cittadini a uno stile di vita sano, diffuso e condiviso”.