Giornata Internazionale dei Musei, un viaggio nell’arte con Michelangelo Pistoletto: “biellesi all’avanguardia”.

Venerdì 17 maggio un appuntamento, a ingresso gratuito, intitolato Viaggio nell’arte con Michelangelo Pistoletto – Biellesi all’avanguardia che vedrà come protagonista il Maestro e si porrà come la prima tappa di un itinerario alla scoperta della sua pratica artistica.

“Questo evento, organizzato in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, può essere considerato il numero 0 di un programma di serate nelle quali incontrerò i Biellesi per parlare di come l’arte può diventare parte attiva nella nostra vita, ricordando che Biella è stata dichiarata dall’Unesco Città Creativa. I cittadini del territorio, che comprende l’intera provincia, divengono parte di questo progetto di creazione. È un percorso nuovo che potremo condividere”.

(Michelangelo Pistoletto)

L’incontro sarà aperto da Michele Lanzinger, presidente di ICOM e da un’introduzione di Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte. Modera Luca Deias, direttore del Journal, magazine web di Cittadellarte. La serata è organizzata nel contesto dell’International Museum Day, organizzata ogni anno, dal 1977, da ICOM. L’obiettivo della rassegna è avere consapevolezza del fatto che i musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca. Il tema di quest’anno, Musei per l’Educazione e la Ricerca, sottolinea il ruolo cruciale delle istituzioni culturali nel fornire un’esperienza educativa a trecentosessanta gradi. A tutti coloro che prenderanno parte alla serata sarà offerto un bicchiere di Kombucha, bevanda probiotica fermentata con acqua delle Prealpi Biellesi a base di tè verde, limonina e fiori di ibisco. La specialità, preparata dal permacultore Andrea Marostegan, sarà omaggiata ai presenti dall’associazione Let Eat Bi, presieduta da Armona Pistoletto.