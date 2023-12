Il nuovo anno che verrà, le riflessioni di Lama Paljin Tulku Rinpoce: “Mettere al centro l'amore”

L'anno che sta per arrivare ci presenta una umanità confusa, schiava di un' epoca in cui la degenerazione è difficile da domare. Nuvole minacciose si addensano sempre più e tutti noi ci prepariamo ad affrontare un futuro arduo, caratterizzato dalle dolorose esperienze degli ultimi tempi (pandemia, guerre, crisi economica) che hanno lasciato una impronta indelebile nella nostra mente e nei nostri cuori.

Le tragedie e le atrocità che hanno costellato questo anno e il corso della storia, ci insegnano che il male non nasce dal mondo. Infatti le guerre, ma anche le semplici liti tra individui, sono il risultato dei pensieri, dei giudizi e dei comportamenti inquinati dall'egoismo. Siamo tutti convinti che per cambiare il mondo dobbiamo prima di tutto cambiare noi stessi, ma poi siamo facilmente vittime delle emozioni negative e agiamo animati dal bisogno di soddisfare il nostro benessere personale. Non sappiamo più chi veramente siamo e molto spesso, spinti dal desiderio, dall'attaccamento, dalla collera, dalla paura e dalla gelosia, trasmettiamo agli altri le nostre tensioni, i nostri pregiudizi, le nostre insoddisfazioni.

La nostra visione della vita perde il suo splendore e diventa opaca. Cadiamo in depressione e ci chiudiamo in noi, nascondendo le nostre ferite in una rete di abitudini e di non detto che ci isola. Ci sembra di essere senza forze e anche i momenti di festa diventano pesanti. Tradizionalmente le festività natalizie erano un modo di incontrarsi, di trascorrere gioiosamente la chiusura di un anno insieme alle persone care e di aprire in letizia la porta all'anno nuovo. Oggi, la perdita di certi valori e la paura del futuro offuscano la luce di queste ricorrenze. Ma quando tutto sembra perso, la forza della fiducia nel bene apre un varco di rinascita che può rimettere in moto la nostra energia. In questi giorni di festa dedicati alla famiglia approfittiamo dunque della vicinanza delle persone care, degli amici, dei nostri amati animali, per vivere l'esperienza dell'amore nell'immediatezza di uno sguardo, nell'istante di un respiro, nella dolcezza di un gesto.

Applichiamo l'amorevole gentilezza in ogni parola, pensiero e azione. Sappiamo bene che l'affetto e la tenerezza sono scritti nella nostra coscienza e le neuroscienze ci dicono che sono delle necessità biologiche. Facciamo pertanto rinascere in noi quello stato interiore puro che può ancora emergere perchè è la base naturale degli uomini di qualsiasi etnia, fede o cultura, e offriamo all'altro una presenza genuina, non interpretata né condizionata dall'ego e dalle sue pulsioni. Un antico detto buddhista ricorda che chi è prigioniero delle sabbie mobili non può aiutare gli altri ad uscirne:riproponiamoci di liberarci dalla palude dei nostri pensieri perturbanti e delle visioni negative. Guadagneremo in serenità e in saggezza.

Ma per trasformare la confusione in saggezza dobbiamo avere il coraggio di affrontare le prove dell'esistenza. In pratica, dobbiamo superare lo sconforto che nasce dallo stress, dalle delusioni, dalle difficoltà, dalla insicurezza, dalla solitudine e da tutti i mali che distruggono l'armonia di questa preziosissima vita umana. Essendo stranieri all'invidia e alla conflittualità, impariamo ad agire per il bene di coloro che soffrono e a gioire della felicità degli altri, generando la mente che dona senza discriminazione, perchè il miglior servizio che possiamo dare al mondo è l'altruismo. Liberi dall'odio e dalla paura, impegniamoci a coltivare l'amore: un tesoro di infinite qualità, caro agli dei di tutte le tradizioni.