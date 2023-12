Gli auguri del vescovo di Biella Farinella: “Sia un Natale autentico, profondo, pieno di speranza” VIDEO

“Faccio a tutti gli auguri più sinceri di buon Natale. Sia un Natale vero, autentico, profondo, pieno di speranza”. A parlare il vescovo di Biella Roberto Farinella che, in un video, si è rivolto con gioia alla comunità biellese, in occasione delle festività natalizie.

“In questo tempo – spiega – sono tante le notizie che ci raggiungono e che ci riportano situazioni anche drammatiche con fatti di cronaca, guerre in Ucraina e Palestina e storie di disagio e povertà. Da qui la domanda per poterci scambiare gli auguri: quale significato dare anche quest'anno al grande evento del Natale? Mi rispose San Francesco d'Assisi, otto secoli fa, in occasione della rappresentazione del Presepe. Allora volle vedere con gli occhi la nascita di quel bambino per poterla celebrare nella messa. Ecco, sono trascorsi tanti secoli, ne è nata una tradizione e anche io posso dire, nel mio piccolo, di aver potuto celebrare la festività in tanti piccoli presepi”.

“Là dove c'è umanità, semplicità e cuori che si vogliono bene, quello è il luogo dove il Signore vuole nascere – sottolinea Monsignor Farinella – Egli viene nel cuore di ognuno di noi per trasformare la nostra vita e strapparci dalle tenebre. Auguri, quindi, di pace, di buon anno e buon Natale, con tutto il cuore”.