Instagram e la cultura dell'immagine

Una ricerca commissionata dal Wall Street Journal ha evidenziato come l'imperare della cultura delle immagini, veicolata da applicazioni come Instagram e simili, porti un terzo delle adolescenti americane a non ritenersi a proprio agio con il proprio corpo.

Instagram è uno strumento e come tutti gli strumenti l'utilizzo che viene fatto dipende dall'essere umano dotato di ragione.

Ciò su cui ci si deve interrogare non è tanto lo strumento, quanto la cultura che viene veicolata tramite quello strumento.

Nella formazione delle giovani generazioni bisognerebbe trasmettere come il valore della persona non si misura in base ai connotati fisici, ma ciò che fa grande l'uomo è la sua capacità di amare e di accogliere l'altro indipendentemente dalle caratteristiche fisiche.

Bisognerebbe insegnare a vedere il valore delle persone oltre l'aspetto fisico: ognuno di noi è un valore ed è importante perché persona portatrice di una sua unicità e umanità.

Nella cultura giudaico cristiana il reietto, l'uomo dei dolori che è così sfigurato tanto da essere allontanato da tutti è colui che salva l'umanità col suo sacrificio.

Ciò che andrebbe quindi insegnato alle giovani generazioni è la capacità di accogliere oltre ogni apparenza perché dietro ogni volto c'è un atto di amore che ci ha chiamato a vivere.Noi tutti siamo molto di più della nostra immagine.