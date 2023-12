Biella, seconda tappa del Giro d’Italia: si apre il sipario sugli eventi collaterali.

Dopo settimane interlocutorie nell'abbozzare modalità e strategie sui primi passi da compiere per mettere a fuoco la seconda tappa del Giro d'Italia che approderà in quota ad Oropa domenica 5 maggio, l’Assessorato allo Sport e Ufficio Sport, in collaborazione con l'Assessorato Eventi, indicono per giovedì 11 gennaio la prima riunione operativa, alla quale prenderà parte il costituendo Comitato Organizzatore, comprensivo del tavolo tecnico-organizzativo e di quello sugli eventi collaterali.

Le idee sono molte, anche per dare un'identità ben precisa e coinvolgente al periodo che precederà l'arrivo a Biella della “Carovana Rosa”. L'obiettivo sarà quello di avvicinarsi alla settimana clou presentando una tre giorni in grado di conquistare i favori del pubblico con un bouquet di offerte a 360 gradi, senza del resto tralasciare le due settimane precedenti che potranno contare su una visibilità in grado di introdurre proficuamente il weekend tanto atteso dagli appassionati, a 25 anni di distanza dall'impresa di Marco Pantani. Proprio il “Pirata” di Cesenatico sarà al centro di una serie di attività culturali, didattiche ed essenzialmente popolari.

Per il sindaco della Città di Biella è l'ennesima grande opportunità sportiva e turistica per rilanciare ancor di più le potenzialità del territorio: “Stiamo parlando di uno dei più grandi eventi sportivi e mediatici del mondo – afferma Claudio Corradino -. Il ciclismo è uno sport che somma sacrificio, passione, ardore agonistico e amore. Potremmo ancora andare avanti con gli aggettivi, ma è chiaro che è la storia che parla a favore del Giro e di tutti gli eventi simili, in primis il Tour de France, che nella prossima edizione si tingerà di azzurro Italia con le prime tappe sul suolo della Penisola. Se il Giro ci regalerà la seconda tappa con l'arrivo a Oropa, grazie e soprattutto all'impegno della Regione Piemonte, a stretto giro di posta il Tour lambirà il nostro territorio nel percorso che lo riporterà in Francia. La Città di Biella darà il massimo per sviluppare strategie in sintonia con argomenti che ci stanno a cuore: sport, turismo, cultura, opportunità a 360 gradi”.

Gli fanno eco l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola e il presidente della VI Commissione consiliare Corrado Neggia: “La seconda tappa del Giro d'Italia nobiliterà il Biellese con il remake dell'arrivo ad Oropa del 1999. Abbiamo sempre negli occhi e nel cuore l'impresa di Marco Pantani. Fu una vittoria più unica che rara, nei modi e nello spirito battagliero del Pirata. Ecco questo è l'incipit giusto: arrendersi mai. A cinque lustri di distanza, grazie a Rcs ed al patron Urbano Cairo, ci lusinghiamo di rendere attuale quel ricordo che appartiene alle rimonte più performanti su scala mondiale. Sulle ali dell'esperienza del 2021, ci avvarremo della preziosa collaborazione di Spazio Pantani Onlus, coinvolgendo testimonial e partner che daranno qualità al progetto che dovrà passare al vaglio del Comitato Organizzatore. A tal proposito ben vengano le idee di tutti”.

Infatti la volontà è anche quella di coinvolgere tutte le realtà biellesi in tema con l'evento. Proprio sviluppando questo tema, associazioni e privati, potranno proporre idee congrue, inviando una email esaustiva all'indirizzo ufficiosport@comune.biella.it entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 10 gennaio 2024. Tutte le proposte passeranno al vaglio del Comitato Organizzatore con la supervisione di Antonio Pusceddu, dirigente responsabile dell'Ufficio Sport.