Biellese a valanga sul Verbania, a Cossato l'era Sperotto inizia con una vittoria: 1° pari per Vigliano

Cadono Volpiano e Oleggio, rallenta il Borgaro. La Biellese ne approfitta e, complice il rotondo 6-1 a discapito del Verbania, si porta ad una sola lunghezza dalla testa del girone di Eccellenza.

Esulta anche il Città di Cossato: dopo le dimissioni di Maurizio Braghin, l'era di Nicolò Sperotto parte alla grande con un sonoro 3 a 0 ai danni dell'Accademia Borgomanero. Con questo successo, i blues lasciano l'ultimo posto in classifica e si portano a 12 punti.

In Promozione, sorride solo il Ceversama, a valanga sul Momo (5-0); ko per Chiavazzese e Valdilana Biogliese mentre il Fulgor Valdengo non va oltre l'1-1 con il Valduggia. In Prima Categoria, 1° pari stagionale per il Vigliano con l'Ivrea Banchette e il Ponderano ottiene tre punti importanti sull'ostico campo di Livorno Ferraris. Prosegue, invece, il duello a distanza tra la Valle Cervo Andorno (2 a 1 sul Gaglianico) e la Valle Elvo (3 a 2 con la Serravallese).

Infine, in Seconda, le Torri Biellese rafforzano il primato tenendo a debita distanza la diretta inseguitrice del River Plaine. Prosegue, invece, il momento no del Pollone, superato 4 a 2 dallo Sciolze. Rinviata la sfida de La Cervo.