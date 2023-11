Leonardo De Grandi asso pigliatutto per la Rally & co nella finale kartsport circuit a Cremona, FOTO

Leonardo De Grandi asso pigliatutto per la Rally & co nella finale kartsport circuit a Cremona

Ennesima prova di forza in questo finale di stagione per Leonardo De Grandi che in occasione della finale del campionato kart sport circuit disputatasi sulla pista di Cremona ha nuovamente sbaragliato la concorrenza.

Il piccolo pilota di Postua ,targato Rally & co seguito dal team 2M, ha infatti siglato il miglior tempo in qualifica nella categoria mini 60 under 10 ,vincendo gara 1 con più di un secondo su Filippo Frigerio mentre nella finale arrivo al fotofinish con vittoria di De grandi su Frigerio per soli 159 millesimi.

Dopo una stagione da incorniciare Leonardo potrà riposare un po' nella pausa invernale coccolato da papà Luca mamma Giada e dalla sorellina Diana allenandosi per essere in forma dal mese di marzo per la stagione 2024.