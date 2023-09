Biella, in Piazza Martiri torna la 'Cittadella Biellese dello Sport, FOTO

Nell'ambito della Settimana Europea dello Sport EWOS, (che quest'anno va dal 23 al 30 settembre 2023) affiancata alla campagna #BEACTIVE, si svolgerà, sabato 23 settembre, la “Cittadella Biellese dello Sport” in Piazza Martiri della Libertà, a partire dalle ore 9:00.

Durante tutta la giornata sarà possibile andare alla scoperta di molte e importanti discipline sportive. All’interno dei molteplici stand, le diverse società presenti proporranno giochi e percorsi motori per i più piccoli, unitamente ai campi dove si potrà provare a giocare. La novità di quest’anno prevede che anche le famiglie possano partecipare ai giochi proposti o provando le discipline sportive (Family Day, Genitori contro figli).

Alla giornata saranno presenti istituzioni e numerose società sportive del territorio, nonché la forte partecipazione delle scuole, che offriranno il loro contributo a favore della promozione sportiva.

Tutti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare e sentirsi completamente coinvolti, indipendentemente da età, sesso, nazionalità, disabilità e background socioeconomico.

L'inclusione è da sempre un valore fondamentale della campagna della Settimana Europea dello Sport e proprio per dar concretezza a questo obiettivo, nel corso dell’iniziativa (alle ore 11,00), verrà presentato ufficialmente un pulmino, appositamente attrezzato per trasportare ragazze e ragazzi con disabilità. Il mezzo è stato acquistato grazie alla partecipazione del Comune di Biella, insieme ad ASAD Biella, Polisportiva Handicap Biellese e Ginnastica La Marmora, al bando della Regione Piemonte ‘Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità’, che ha permesso di investire 55mila euro, a favore dell’inclusione.

L'obiettivo, come dichiarato dal Coordinatore del Comitato organizzatore Terre della Lana Roberto Carta Fornon: “È stimolare sempre di più la partecipazione attiva dei giovani verso discipline sportive per il miglioramento della qualità di vita globale. In questa occasione ringrazio Decathlon per aver confermato anche quest’anno la sua presenza: rappresenta infatti il partner ideale per la diffusa presenza sui territori e per l'offerta multidisciplinare dei prodotti sportivi. Volevo ancora ringraziare anche la Croce Rossa di Biella e il Fondo Edo Tempia per l'importante apporto dato costantemente, a Terra della Lana e tutti gli sponsor che hanno sposato il progetto”.

L’obiettivo della manifestazione è unire il mondo dello sport a quello dell’istruzione, per far crescere i ragazzi nello spirito dello sport, essenzialmente formativo. Misurarsi con se stessi favorisce la conoscenza di sé e il superamento di quei limiti personali, che domani potranno diventare grandi punti di forza.

Il Sindaco del Comune di Biella e Presidente del Comitato organizzatore Terre della Lana che riunisce sotto un’unica bandiera 32 comuni della Provincia, Claudio Corradino, ha evidenziato: “Tra gli scopi principali di questa giornata c’è quello di riuscire, attraverso lo sport, a unire individui di tutte le generazioni in un senso unico di comunità; costruire resilienza e contribuire alla felicità e al benessere della persona. Lo sport deve continuare a rafforzare i legami reciproci ed essere strumento efficace per immaginare e plasmare il futuro che vogliamo. Lo sport non fa solo bene alla salute fisica, ma è anche benefico per il proprio benessere mentale individuale e delle comunità. Questa Amministrazione punta molto sullo sport come le tante iniziative di Terra della Lana 2023 dimostrano: oltre mille gli eventi proposti”.