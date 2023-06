Sabato la Coppa del Fondo, calcio e beneficenza a Biella

Chi si aggiudicherà la prima edizione della Coppa del Fondo di calcio tra Polizia di Stato, Comune di Biella, Biellese vecchie glorie e Veloces Vercelli? Lo si scoprirà sabato 10 giugno a partire dalle 16 sul campo in erba sintetica di corso 53° Fanteria, ma con la certezza che una vincitrice c’è già, la generosità.

I proventi della manifestazione saranno infatti destinati al Fondo Edo Tempia e ai suoi programmi per la prevenzione dei tumori attraverso il movimento, una scelta coerente con le caratteristiche dell’evento che si propone di offrire un pomeriggio di sport: l’attività fisica è uno dei capisaldi delle buone regole per mantenersi sani e per diminuire il rischio di contrarre malattie.

Il quadrangolare si disputerà nell’arco di un pomeriggio con sfide incrociate di 30 minuti l’una su campo ridotto e con otto giocatori per parte. Saranno assegnati tre punti per il successo mentre, in caso di pareggio, si andrà ai rigori con due punti per chi vince e uno per chi perde. Tra coloro che indosseranno maglietta e calzoncini c’è anche il questore Claudio Ciccimarra, capitano del team della Polizia.

«Non solo» aggiunge Vanes Galantin, l’organizzatore della manifestazione: «il torneo nasce proprio da una sua idea e per questo merita la nostra gratitudine. Allo stesso modo voglio ringraziare il presidente della Biellese Luca Rossetto, Maurizio Raisi e il suo staff: saranno loro a farci trovare il campo segnato per le partite a otto e gli spogliatoi pronti ad accogliere i calciatori».

Prima del fischio d’inizio Adriana Paduos, direttore sanitario del Fondo Edo Tempia, racconterà in sintesi i progetti dell’associazione che da più di quarant’anni è punto di riferimento sul territorio per prevenzione, cura, ricerca e assistenza sul cancro. Le offerte che saranno raccolte tra il pubblico (l’ingresso è libero) renderanno più corposa la donazione frutto dell’evento.