Biella Rugby saluta 5 giocatori

Biella Rugby Club saluta e ringrazia cinque giocatori, si tratta degli argentini Federico Haedo, terza linea, Augustin Travaglini, ala, Francisco Susperregui, mediano di apertura, Gino Genovese, mediano di mischia e del biellese di adozione, i suoi natali sono di Novara, Andrea Martinetto, ala e mediano di mischia.

Le parole di coach Alberto Benettin: “Ringrazio i ragazzi che hanno sempre dimostrato grande professionalità e impegno per tutta la stagione, allenandosi sempre con costanza e determinazione. Tutti loro sono migliorati molto nel corso dell’anno e tutti hanno dato una grossa mano alla squadra. Grazie di cuore e un enorme in bocca al lupo per il loro futuro rugbistico e lavorativo. Qualche parola in più mi sento di doverla spendere per Andrea Martinetto, cresciuto rugbisticamente con la maglia gialloverde. Anche quest’anno si è sacrificato parecchio dividendo le sue giornate tra i gravosi impegni di studio, le trasferte e i duri allenamenti che la categoria impone. Il suo impegno è sempre stato massimo, nonostante la fatica. Ha deciso di smettere di giocare a rugby e dedicarsi a completare gli studi. È un giocatore versatile, titolare nella partita contro Rugby Milano per ottanta minuti, ha sempre dato il suo contributo al gruppo”.