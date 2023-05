Nicelli, bel terzo posto al Mythical Cars Rally FOTO

Terzo posto assoluto, vittoria tra le vetture di classe Super 1600, seconda posizione tra le due ruote motrici. Il tutto, per di più, ottenuto con un’auto mai guidata prima, la Renault Clio Super 1600. Un risultato da ricordare quello del pilota di Stradella (PV) Davide Nicelli nel 1° Mythical Cars Rally che si è disputato tra venerdì 26 e sabato 27 maggio a Varzi, nell’Oltrepo pavese.

Ovviamente felice ed emozionato, Nicelli Jr: “Arrivavamo da qualche settimana difficile, la stagione non era iniziata come avremmo voluto. Al Mythical Cars Rally, che si correva sulle prove utilizzate in passato da Rally 4Regioni, ho voluto esserci per guidare finalmente la Clio S1600 e con me nell’abitacolo è tornato Tiziano Pieri, con cui ho fatto coppia fino allo scorso anno”.

Con una vettura per lui nuova, il pilota di Stradella è partito guardingo “ma prova dopo prova il feeling con la Clio è migliorato ed i tempi sono venuti fuori. Ho sempre cercato di spingere, viaggiando tra i primi cinque della generale e nel finale sono riuscito a conquistare un podio che alla vigilia non mi aspettavo, visti anche i piloti del Mondiale che erano al via della gara. Festeggiare un risultato del genere davanti agli amici ed ai miei tifosi non ha prezzo”.

“Un sentito ringraziamento voglio farlo al team Twister Corse che mi ha messo a disposizione una gran macchina aiutandomi a metterla a punto, alla Pirelli che mi ha fornito pneumatici perfetti, alla mia scuderia Sport & Comunicazione per il supporto che mi dà ed agli sponsor che mi seguono sempre con passione. Non ho vinto solo io ma abbiamo vinto tutti noi, insieme. Una grossa mano me l’ha dato il mio navigatore Tiziano Pieri che mi aiutato a ritrovare me stesso e che mi ha fatto tornare la fiducia. E, poi, naturalmente, voglio ringraziare mio padre che è una figura fondamentale nel mio percorso di crescita nel motorsport. Per concludere, complimenti agli organizzatori del Mythical Cars Rally che hanno messo in piedi un evento ad altissimo livello”.

“Questo risultato ci dà una grande fiducia per il resto della stagione. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci e per crescere ancora. Già a partire dal prossimo San Marino Rally dove sarò di nuovo al via con la Peugeot 208 di classe Rally4 del team By Bianchi puntando alla classifica delle 2 Ruote Motrici. E continuerò a correre con Tiziano”.