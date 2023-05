Biella, avviso di manifestazione di interesse per manutenzione e riparazione veicoli

Il Comune di Biella intende avviare una procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020.La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare al Comune di Biella la disponibilità ad essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, relativa all’affidamento del servizio in discorso che verrà effettuata su piattaforma Mepa, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Biella, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

