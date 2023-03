Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, alla Diga del Piancone, FOTO

Ecco la proposta del fine settimana di Ebike Biella, tester di percorso, con partenza dal Centro Zegna di Trivero andando verso Castagnea e da lì verso il piccolo Santuario che si raggiunge percorrendo la strada sterrata in direzione della Diga del Piancone.

Di fronte alla chiesetta inizia un emozionante single trek un pò rotto ma ben pulito. Niente di molto complicato ma "attenzione" si tratta di un percoso di ENDURO e come tale va affrontato. Raggiunta Coggiola nel fondovalle, l'immancabile caffè prima di risalire nuovamente a Castagnea percorrendo un sentiero facile ma piuttosto ripido. Bene, chi cerca un pochino di tecnico, con questo piccolo anello non può che essere soddisfatto.

Risaliti in quota riprendiamo la strada bianca che costeggiando il fondovalle in cui scorre il torrente Sessera, raggiunge degradando dolcemente la centrale elettrica. Poi inizia la salita... otto chilomentri che si addentrano nelle anguste vallate con paesaggi che ricordano molto il famoso Verdon francese. La pedalata è gradevole senza eccessi di pendenza fino a raggiungere la diga per Piancone (nostro obiettivo della giornata).

Per il rientro si percorre la stessa strada (non c'è modo se non a piedi di risalire i severi pendii ) e quindi chiudere un anello. Non importa, il paesaggio gratifica anche osservato in direzione opposta.

In conclusione 41 km e ca. 1000 metri D+ per un giro con caratteristiche che soddisfano sia chi è alla ricerca di un po' di brivido tecnico, sia chi preferisce godersi panorami decisamente affascianti.

Questo e altri itinerari verranno pubblicati sulla pagina Facebook di Ebike Biella, nella quale potrete scegliere il percorso che più si addice alle vostre capacità. Per info: +39 335.825.7613