Fermato a Valdilana, portato in carcere un uomo di 47 anni (foto di repertorio)

In ottemperanza alle disposizioni del decreto, un cittadino marocchino di 47 anni è stato tratto in arresto e condotto al carcere di Biella per reati riconducibili agli stupefacenti. Dovrà espiare una pena di quasi 2 anni e mezzo.

L’uomo, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e destinatario di un decreto di espulsione, è stato fermato ieri a Valdilana dai Carabinieri.