Angelico è Official Fashion Partner del Torino Football Club. Lo annuncia la stessa azienda biellese sui propri canali social: “Una decina di anni fa Angelico era sponsor del Torino Football Club, ora con immenso piacere abbiamo rinnovato questa collaborazione, motivo per noi di grande orgoglio. Poter vestire una grande squadra di grande tradizione ed esserne il brand rappresenta un'occasione unica per noi, per cui ringraziamo la dirigenza del Torino FC per aver scelto Angelico come Fashion Partner”.