Padre e figlia cadono con la moto a Mosso, ferita una 27enne

Avrebbe riportato alcune escoriazioni ad un gamba e un dolore al bacino la giovane motociclista rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo. Insieme a lei era presente anche il padre, rimasto lievemente ferito.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 di ieri, 4 febbraio, a Mosso, nel comune di Valdilana. La donna, una 27enne residente fuori provincia, è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.