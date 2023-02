Nata Libera: i volontari che soccorrono gli animali selvatici feriti

Nata libera è un'associazione fondata sul volontariato, che, dal 1997, difende i diritti degli animali e offre cure e riparo a quelli feriti, abbandonati o vittime di abusi.

Dallo scorso ottobre Nata libera ha sede a Graglia, nei pressi del Tracciolino, dove oggi trovano rifugio una quarantina di animali tra capre, pecore, asini, cavalli, maiali. E, da mercoledì scorso, 1° febbraio, si occupa anche del soccorso ad animali selvatici feriti, ad esempio in caso di incidenti.

“Abbiamo ottenuto il riconoscimento come centro recupero animali selvatici – spiega un volontario – e abbiamo firmato una convenzione con la Provincia di Biella per soccorso e rifugio con lo scopo di rimettere gli animali in libertà. Quindi, chiamando il numero della Provincia in caso di animali selvatici in difficoltà o cuccioli abbandonati, interveniamo noi”.

Attualmente Nata Libera è formata da 4 volontari che operano a turno ed è alla ricerca di altri.

Il numero da chiamare in caso di animali selvatici feriti è lo 0158480804