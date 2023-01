A Candelo un'interrogazione a firma di Belossi sul tema dei medici di famiglia

Il capogruppo Candelo Città Possibile, Renzo Belossi ha presentato in Comune un'interpellanza sul tema "Sanità: carenza medici di medicina generale (medici di famiglia)".

"Esiste a livello nazionale come a livello regionale una ormai cronica carenza di medici di medicina generale - scrive Belossi - ciò per effetto di pensionamenti e per la mancanza di nuove generazioni che si avviino a questa professione, nonché anche per alcuni ritardi da parte della Regione Piemonte nelle procedure di immissione dei nuovi medici.

Questa carenza non lascia immune il nostro territorio: la scarsità di medici sul territorio è un problema molto serio, che colpisce soprattutto gli anziani con difficoltà di mobilità, costretti in alcuni casi a scegliere medici fuori dal proprio Comune di residenza, con non pochi problemi per raggiungerli. Ad oggi a Candelo sono attivi 5 medici di famiglia e nel corso dell’anno 2022 c’è già stato un pensionamento, il cui posto è rimasto libero, e sembrerebbe che anche nel 2023 si preveda un altro pensionamento.

Pur consapevoli che il tema sanitario non è di diretta competenza comunale, ha comunque risvolti sociali non indifferenti sulla comunità e sulla salute dei candelesi e crediamo sia corretto affrontare il tema e capire l'impatto presente e soprattutto futuro, tenuto conto che il Sindaco è la massima Autorità in materia sanitaria sul territorio e partecipa alla Conferenza dei Sindaci dell’ASL di Biella".