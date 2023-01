Calcio, al via sinergia tra Gaglianico e Pro Vercelli. Bifernino: “Per far crescere settore giovanile”

Gaglianico comunica che, a partire dal 10 gennaio 2023, ha avuto inizio una collaborazione per la corrente stagione 2022/2023 con A.S.D. Academy Pro Vercelli. Nasce così un'importante sinergia tra la storica società professionistica vercellese vincitrice di ben 7 scudetti, e l'A.P.D. US Gaglianico.

L'accordo appena raggiunto permetterà la crescita e la valorizzazione del settore giovanile bianco-azzurro attraverso la collaborazione e la supervisione degli osservatori e dei tecnici della società vercellese. Il presidente Giuseppe Bifernino, presente alla sottoscrizione dell'accordo unitamente ai responsabili del settore giovanile agonistico (Simone Marino) e non agonistico (Dario Seu) commenta l'avvenuto accordo: "Siamo estremamente soddisfatti nell'annunciare questa importante collaborazione con A.S.D. Academy Pro Vercelli. Questo non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza in un'ottica di crescita del nostro settore giovanile. Ora ci aspetta un'importante sfida: quella di mettere a frutto le competenze e le risorse che A.S.D. Academy Pro Vercelli ci metteranno a disposizione quale patrimonio per i nostri giovani atleti, tecnici e dei nostri sostenitori."