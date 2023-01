Volley Sotto il Mucrone, dalla Provincia un contributo alla Scuola Pallavolo Biellese

La Provincia ha deliberato un contributo di Euro 600,00 a favore della Scuola di Pallavolo Biellese per la realizzazione di iniziative territoriali.

In particolare, l' 08.09.2022 è arrivata al protocollo generale dell’Ente la richiesta di sostegno economico da parte dell’Associazione Scuola di Pallavolo Biellese, organizzatrice dell’iniziativa Quadrangolare sotto il Mucrone, tenutasi a Biella nei giorni 24 e 25 settembre. Il contributo richiesto era di 600,00 euro, l'ammontare destinato all’acquisto di un carnet da 50 biglietti per la partecipazione degli studenti all’iniziativa, consegnati al Dirigente Scolastico individuato il giorno 12.09 in occasione della manifestazione 100 ragazzi al Forum tenutasi presso il Palapajetta di Biella.

Dietro alla scelta della Provincia di erogare il contributo, ci sono state la qualità e la ricaduta sul territorio della proposta presentata, anche in considerazione delle problematiche emerse a seguito della recente pandemia COVID 19, che ha visto i giovani isolati per molto tempo e costretti alla sospensione di attività in presenza, con conseguenti episodi di sofferenza individuale e collettiva.