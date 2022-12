Dramma a Briga Novarese, 20enne stroncata in casa da un malore

E’ stata probabilmente una emorragia cerebrale a stroncare, ieri mattina, la giovane vita di una ventenne di Briga Novarese, Marta Allegra. Un dramma che si è consumato in pochi attimi, mentre la giovane si trovava in casa con i genitori - il papà Antonello e la mamma Roberta - e la sorella Sofia: sono stati loro a chiamare i soccorsi, che sono arrivati con l’elisoccorso del 118. Inutili però i tentativi di rianimare la ragazza, che ha perso la vita.

Marta Allegra lavorava come impiegata in una società di vigilanza di Borgomanero. Si era diplomata al Liceo dell’istituto dei Salesiani di Borgomanero, poi aveva deciso di non proseguire gli studi e aveva trovato un impiego a tempo indeterminato. La sera di Natale era tornata all’istituto salesiano per partecipare alla messa ed aveva cantato nel coro: nulla lasciava presagire la tragedia che si sarebbe consumata poche ore dopo.

Il drammatico episodio ha destato profondo cordoglio a Borgomanero e nella piccola comunità di Briga, dove tutti conoscono la famiglia di Marta.