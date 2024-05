Banda del bancomat di nuovo in azione: fatto esplodere sportello a San Maurizio Canavese

Banda del bancomat nuovamente in azione questa notte. Intorno alle 4 un gruppo di ignoti ha esplodere lo sportello bancario dell'ufficio postale di San Maurizio Canavese, in via Paolo Tesio 1, per portare via i soldi contenuti all'interno.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Cirié ed il Nucleo Operativo di Venaria Reale: il bottino portato via dai malviventi è di circa 90mila euro. Il gruppo ha utilizzato il cosiddetto "metodo della marmotta", che prevede di inserire dell'esplosivo nello sportello. Il boato ha risvegliato i residenti della zona.

Appena 24 ore fa un altro bancomat era stato preso di mira dai ladri: nella notte tra venerdì e sabato era stato fatto esplodere lo sportello della Banca di Asti in via Giannone a Settimo Torinese. Assalti di questo tipo nell'ultimo mese si sono verificati in almeno quattro occasioni: a Strambino, San Giusto Canavese, Agliè e Vische.