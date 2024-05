Dal Nord Ovest - Rapinano i clienti del supermercato con le maschere di Carnevale: due arresti

Rapinavano i passanti con maschere di Carnevale: lo scorso 1 maggio i Carabinieri hanno arrestato due uomini nel supermercato di via Certosa a Collegno. Intorno alle 10 i militari sono intervenuti facendo scattare la manette ai polsi per un settantacinquenne e un sessantacinquenne entrambi della zona, già noti alle forze dell’ordine, in flagranza di reato di rapina.

In particolare, la centrale del N.U.E. 112 aveva segnalato un’aggressione ad un cliente nel parcheggio del supermercato in questione. Una pattuglia è arrivata velocemente in via Certosa, trovando i due presunti autori -entrambi camuffati con mascherine chirurgiche e cappucci - che tentavano di allontanarsi dopo aver assalito due persone per rapinarle delle proprie automobili e dei portafogli.

Uno dei due armato di pistola con colpo in canna e cane armato (una CZ calibro. In entrambi i casi, i reati non sono andati a buon fine per la resistenza delle vittime che, peraltro, sarebbero state percosse dai presunti rapinatori (il primo con il calcio della pistola, il secondo preso a pugni).

Dalla successiva perquisizione sui due sospettati, i Carabinieri hanno trovato altre armi, passamontagna, mascherine ed una maschera in lattice, verosimilmente utilizzate per travisarsi. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali coinvolgimenti degli interessati in altri reati. La coppia è stata portata nel carcere di Torino.