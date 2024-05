Dal Nord Ovest - 53enne perde la vita al primo giorno del nuovo lavoro

Una tragedia che ha dell'incredibile. Doveva essere un giorno di festa per questa 53enne, al primo giorno del nuovo lavoro in un negozio di abbigliamento a Torino. E invece un malore improvviso, la donna si accascia a terra e malgrado il tempestivo arrivo dei soccorsi, per lei non vi è stato nulla da fare.

La donna è morta prima di poter essere trasportata d'urgenza in ospedale. Ora toccherà alla Polizia e alle forze dell'ordine indagare su questo dramma, ma intanto c'è una famiglia che si ritrova a piangere una persona cara che stasera non farà ritorno a casa.