Uomo muore travolto dal treno alla stazione di Legnano: traffico ferroviario in tilt

Un uomo è morto questa mattina dopo essere stato travolto da un treno nei pressi della stazione di Legnano.

La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 7.40. Sul posto si sono precipitati in codice rosso i soccorritori con ambulanza e automedica, ma per la persona investita non c'è stato nulla da fare: i sanitari, arrivati insieme a vigili del fuoco e forze dell'ordine, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La circolazione ferroviaria, come comunica Trenord, è attualmente sospesa all'altezza della stazione di Legnano «in seguito all'investimento di una persona da parte del treno 10205 (Arona 06:54 - Milano Porta Garibaldi 08:01».

Pesanti le ripercussioni sul traffico dei treni del nostro territorio. Trenord segnala ritardi e possibili difficoltà sulle linee Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, Malpensa-Varese-Mendrisio-Como e Domodossola-Gallarate-Milano.