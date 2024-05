Dal Nord Ovest - Muoiono investiti un anziano con il suo cane

Stava attraversando la strada con il suo cane, un barboncino, quando è stato investito da un’auto. E non c’è stato scampo per lui e il suo quattrozampe. L’incidente mortale è avvenuto verso le 21,30 di ieri a Torre Pellice.

A perdere la vita è stato un 79enne che viveva in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco. I militari stanno ancora facendo i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell'accaduto.

Dalle prime ricostruzioni parrebbe che l’anziano sia stato urtato da un’auto che si dirigeva verso il centro di Torre Pellice e sia poi rimbalzato contro un mezzo che procedeva in senso opposto.