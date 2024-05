Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 5 maggio, si è verificato un tragico incidente a Veveri lungo la Statale 32, dove un'auto è finita nel canale Cavour per cause ancora in fase di accertamento.

L'uomo alla guida, un anziano di circa 80 anni, è purtroppo deceduto annegato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco per il recupero dell'auto e la polizia per le indagini del caso.