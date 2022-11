Comune di Gaglianico e Fondo Edo Tempia insieme per il benessere dei cittadini

Partirà nei prossimi giorni e precisamente Martedì 29 novembre la seconda tranche del progetto tra Comune di Gaglianico e Fondo Edo Tempia siglato prima della pandemia Covid19.

Fondo Edo Tempia è un’istituzione importante nel Biellese che operando in sinergia con le ASL ha nel suo statuto il sostegno e l’incremento di programmi oncologici volti a migliorare la qualità della vita e delle cure di pazienti e famigliari nonché attività di prevenzione primaria e secondaria dei tumori. Questa collaborazione non è una novità in quanto già in passato l’Amministrazione Comunale, sempre alla guida del Sindaco Paolo Maggia, aveva portato avanti il progetto “Benessere e Stili di Vita” coinvolgendo le scuole del paese al cui esterno ancora oggi sono affissi i cartelloni con la guida al “mangiar sano”.

Le due istituzioni sono state ancora protagoniste fianco a fianco lo scorso mese di ottobre in occasione della chiusura del progetto europeo “Erasmus+ Sport”, di cui il Comune di Gaglianico è stato capofila. In quella occasione le delegazioni straniere ospiti hanno potuto toccare con mano il lavoro del Fondo visitando la sede e ricevendo in dono una piccola guida contenente le 12 regole europee di prevenzione oncologica.

Oggi questo nuovo progetto ha come obiettivo la promozione della salute e la divulgazione dell’importanza della prevenzione attraverso una serie di iniziative gratuite rivolte ai cittadini gaglianichesi: visite senologiche, visite cardiovascolari e prelievi PSA per gli uomini over 50.

La prima tranche di questa iniziativa si è svolta a giugno con le visite senologiche condotte dalla Dott.ssa Adriana Paduos per le degenti della Casa di Riposo di Gaglianico.

La seconda tranche riguarderà visite gratuite di prevenzione cardio-oncologica comprensive di elettrocardiogramma, misure antropometriche, anamnesi e consegna referto, rivolte a tutta la popolazione del Comune che si terranno presso l’Ambulatorio predisposto per l’occasione dietro al Municipio con il seguente calendario: Martedì 29 novembre, Martedì 06 e Martedì 13 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per accedere al servizio sarà necessaria la prenotazione telefonica indicando nome cognome, recapito telefonico e residenza.

PRENOTAZIONE VISITE: Comune di Gaglianico Sig.ra Rosa 015.2546409 (centralino 015.2546400) Orario: 8.30-12.30 / 13.30-15.30