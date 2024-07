Mentre il proprietario di un alloggio di Gaglianico è in ferie, i ladri hanno approfittato della sua assenza per portare a segno un furto. Il sistema di allarme è scattato nella notte e dopo il controllo sul posto di un parente, e accertato che effettivamente c'era stata una effrazione, sono stati chiamati i Carabinieri per rilevare il fatto. Indagini in corso.