Nuova Ford Puma 2024: scopri le novità del restyling nell’ultimo video Nuova Assauto

Nuova Ford Puma 2024 è arrivata con un restyling che promette di sorprendere gli appassionati di SUV compatti. Il nostro nuovo video di recensione, disponibile su YouTube, esplora in dettaglio tutte le innovazioni e le caratteristiche di questo modello.

Ford Puma presenta un design rinnovato con linee più dinamiche e una griglia anteriore ridisegnata che conferisce al veicolo un aspetto moderno e aggressivo. I nuovi fari a LED ad "artiglio" e i fanali posteriori a LED a "C" completano il look sportivo.

All'interno, la Puma 2024 offre un abitacolo tecnologicamente avanzato. Il sistema di infotainment SYNC 4 con schermo touch da 12 pollici e connettività 5G garantisce un'esperienza di guida connessa e intuitiva. Il quadro strumenti digitale personalizzabile da 12,8 pollici offre tutte le informazioni necessarie a portata di mano.

La gamma di motorizzazioni include varianti mild hybrid da 125 e 155 CV, ideali per chi cerca un equilibrio tra prestazioni ed efficienza. La versione ST con 170 CV promette emozioni forti ad ogni accelerazione, con consumi ottimizzati fino a 23 km/l.

La sicurezza è una priorità per la Ford Puma 2024, dotata di tecnologie avanzate come il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio dell’angolo cieco. Inoltre, il MegaBox da 80 litri sotto il pianale del bagagliaio offre un ampio spazio per riporre oggetti di grandi dimensioni, rendendo ogni viaggio più pratico e confortevole.

Se sei curioso di scoprire tutte queste novità e vedere la Nuova Ford Puma 2024 in azione, non perderti il nostro video di recensione completo disponibile su YouTube. Unisciti a noi mentre esploriamo ogni dettaglio di questo straordinario SUV compatto.

Se non ti basta solo scoprirla ma vorresti provarla e toccarla con mano ti invitiamo nel nostri showroom a Gaglianico e Aosta oppure visita il nostro sito web per maggiori informazioni.



