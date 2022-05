La terra trema, 21 scosse di terremoto in 3 ore nel sud del Piemonte

21 scosse di terremoto in 3 ore nel sud del Piemonte (foto di repertorio)

La terra ha tremato questa mattina, lunedì 2 maggio, a Pontechianale, in alta valle Varaita. E per ben ventuno volte in poco più di tre ore. I sismografi dell'Istituto di geofisica e vulcanologia di Roma hanno registrato la prima scossa alle 6.51 con una magnitudo 2.1 della scala Richter.

Una manciata di secondi dopo un secondo terremoto di magnitudo 2.2, poi alle 6.52 la scossa più forte di magnitudo 2.9.E ancora altre diciotto scosse, mai sopra la magnitudo 2, l'ultima alle ore 9.58.Al momento non si segnalano danni e feriti.