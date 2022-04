Calcio, la Biellese cala il poker a Venaria. Non svolta la Fulgor: ko con Baveno

La Biellese torna al successo in campionato. Nella giornata odierna, 16 aprile, i lanieri hanno superato in trasferta il Venaria col rotondo risultato di 4 a 1: a segno, nel poker di giornata, Pavan, Latta Jack, Scienza e Panatti. Ora, la vetta dal primo posto dista 10 lunghezze, complice il tracollo esterno della capolista Stresa sull’ostico campo di Oleggio. Non svolta il Fulgor Valdengo, uscito sconfitto dal fortino di Baveno: 2 a 1 il punteggio finale che mantiene la banda Peritore in terzultima posizione nel girone di Eccellenza.