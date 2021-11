IronBiella presente a Mondello per il Triathlon Olimpico

Una splendida giornata di sole ha accolto a Mondello, domenica 14 novembre, i partecipanti del Triathlon Olimpico Città di Palermo. La prova, organizzata da Extrema Triathlon, era l’ultimo triathlon della stagione 2021 del calendario della Federazione Italiana Triathlon.

Oltre alle tante società locali, da sottolineare la presenza di tanti atleti in rappresentanza di più di 30 società non siciliane. Palermo protagonista di questo splendido sport che, nella sua versione “olimpica” prevede 1500 metri di nuoto, 40 km di bici e 10 di corsa. La partenza del Triathlon Olimpico città di Palermo è stata data dalla spiaggia di Mondello, in prossimità di Piazza Valdesi dove si sono svolte tutte le procedure di controllo e dove è stata allestita la zona cambio.

Il tutto si è svolto nella spettacolare cornice della spiaggia di Mondello, del suo lungomare e all’interno del Parco della Favorita, in una giornata di sole quasi estiva. Dopo la frazione di nuoto che si è svolta nello specchio d’acqua antistante l’arco d’arrivo, sotto lo sguardo di moltissimo pubblico gli atleti hanno raggiunto la zona cambio e proseguito per la frazione di bici: un circuito interamente chiuso al traffico da ripetere 5 volte.

Lasciata la bici è stato il momento della corsa che si è svolta sul lungomare; dal circolo Roggero Lauria fino alle Terrazze del Charleston per 4 volte. Un grande successo di partecipazione di atleti e squadre . Con il Triathlon Olimpico città di Palermo si chiude la stagione agonistica 2021 anche per IRONBIELLA. A prendere parte Enrica Soligo e Silvia Solei al loro primo Olimpico, Laura Ravera Luca Bianco (Run) e Barbara Gallotto (Bike) impegnati nella Staffetta, Giuseppe Caputo, Giuseppe Ressico e Alberto Angelino.