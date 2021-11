Nuovo Codice della Strada: stalli rosa, ambiente e novità sulla circolazione dei monopattini

A partire da oggi, mercoledì 10 novembre, entra in vigore il nuovo Codice della Strada, la cui finalità è di introdurre, accanto alle norme per la sicurezza, alcune misure volte a tutelare l’ambiente e la salute.

Innanzitutto, si inaspriscono le sanzioni per chi parcheggia negli spazi riservati ai disabili: la multa prevista parte da un minimo di 168 euro fino ad un massimo di 672 euro e, a partire da gennaio 2022, sarà concesso ai veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità di parcheggiare gratuitamente nelle zone a pagamento, a patto che gli spazi riservati risultino occupati.

Novità anche sul fronte dell’agevolazione verso le donne in gravidanza e i genitori con figli di età inferiore ai 2 anni che, d’ora in avanti, potranno usufruire di uno spazio apposito per il parcheggio. La disposizione di tali parcheggi, gli stalli rosa, potrà essere stabilita tramite ordinanza comunale.

Continuando sul fronte dei parcheggi riservati, il sindaco potrà anche stabilire parcheggi appositi per i mezzi elettrici, i veicoli adibiti al carico e scarico merci e al trasporto scolastico. Previsto inoltre anche il divieto di sosta nelle aree dedicate alla ricarica dei mezzi elettrici, valido anche per gli stessi veicoli elettrici che hanno già effettuato la ricarica da oltre un’ora.

Modifiche anche per quanto riguarda la gestione degli spazi pubblicitari: d’ora in avanti sarà vietata l’esposizione di pubblicità sessiste o con contenuto violento o discriminatorio. In caso di violazione della norma si procederà con la revoca dell’autorizzazione all’uso dello spazio pubblicitario e la rimozione immediata della stessa.

Aumento delle multe anche per chi inquina il suolo stradale gettando rifiuti dal finestrino, a veicolo fermo o in moto, con sanzioni che partono da un minimo di 216 fino ad un massimo di 866 euro. Per chi getta altri tipi di oggetti non considerabili rifiuti l’intervallo andrà dai 52 euro fino ai 204 euro.

Esteso il divieto di utilizzo di telefoni cellulari anche a tablet, computer e dispositivi che causano l’allontanamento delle mani del conducente dal volante con una sanzione prevista che oscillerà tra i 422 euro e i 1679, congiuntamente alla sospensione della patente da 7 giorni a 2 mesi. Sempre sul fronte sicurezza, d’ora in avanti sarà obbligatorio fermarsi o rallentare anche in vista di un pedone che abbia manifestato l’intento di attraversare la strada.

Buone notizie per chi è in procinto di sostenere l’esame di guida della patente: il foglio rosa è stato esteso da 6 mesi ad un anno intero con possibilità di sostenere l’esame pratico tre volte. In caso di esercitazioni senza istruttore (l’accompagnatore con almeno 10 anni di patente è considerato istruttore) si incorrerà in una multa dai 430 fino ai 1731 euro e nel fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Modifiche anche alla circolazione dei monopattini elettrici, ora più vicini ad essere considerati dei veri e propri veicoli: limite ridotto dai 25 ai 20 km/h, divieto di circolare e parcheggiare sui marciapiedi e, da luglio 2022, tutti i mezzi dovranno essere dotati di segnalatore acustico e regolatore di velocità. Tutti i monopattini già in circolazione e non conformi a quest’ultimo obbligo dovranno adeguarsi entro il primo gennaio 2024.Infine, viene stabilita la possibilità di fare ricorso contro le multe per via telematica tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’autorità competente.