Pella sulla Governance PNRR: “Includerà ANCI e UPI, accolto mio emendamento”

“Sono molto soddisfatto che l'esame del provvedimento sulla governance del PNRR abbia approvato l'emendamento, presentato a mia prima firma insieme ad altri Colleghi, che include ANCI e UPI nella cabina di regia per l'attuazione del Piano. La presenza di tutte le istituzioni é fondamentale per il grande lavoro di coordinamento e di monitoraggio che ci attende, da svolgersi necessariamente nei tempi previsti. L'efficacia nella messa a terra dei progetti del PNRR non potrà che aumentare e gli stessi si renderanno, fin da subito, tangibili sui territori grazie al lavoro di condivisione che sarà avviato con tutti i livelli di governo”.

A sostenerlo il capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio Roberto Pella che aggiunge: “Voglio ringraziare la collega Annagrazia Calabria che, come relatrice del provvedimento, ha tenacemente, insieme a tutto il Gruppo di Forza Italia, portato avanti questa istanza fino alla sua approvazione e tutto il Governo per averlo sostenuto. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in occasione dell'incontro con la delegazione ANCI tenutosi a Palazzo Chigi lo scorso mercoledì durante il quale avevo personalmente avanzato tale richiesta in veste di Vicepresidente vicario dell'Associazione, ha dimostrato una grande capacità di ascolto cui ha fatto seguito la traduzione in fattiva collaborazione”.