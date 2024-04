La giunta Corradino approva il Bilancio Consuntivo dell’anno 2023

Approvato nella Giunta del 22 aprile 2024 lo schema del Bilancio Consuntivo dell’anno 2023. Il Comune di Biella conferma l’uscita da disavanzo.

“Sono particolarmente contento di aver raggiunto questo importante obiettivo in sensibile anticipo rispetto a quanto preventivato con la Corte dei Conti – spiega l’assessore alle Finanze e Bilancio Silvio Tosi -. Non si è trattato solo di mettere ‘a posto’ i conti, ma di un corposo processo di riorganizzazione del bilancio. Dalle grandi opere ai servizi individuali a favore della collettività, il Comune di Biella conferma la sua attenzione agli investimenti e alle domande dei cittadini dopo anni di sacrifici per uscire dal disavanzo tecnico e da una profonda difficoltà di cassa. Uscire dal disavanzo, dopo oltre 12 anni finalmente, significa che questo ente potrà beneficiare di importanti risorse sin dall’anno 2024. Già l’anno scorso, pur essendo ancora nel pieno del ripianamento, erano già state applicate al bilancio ulteriori risorse per circa 2.400.000 euro, l’avanzo di cui al consuntivo 2023 conferma solo un trend in salita”.

Buoni anche i tempi di pagamento: per l’esercizio 2023 il Comune conferma il saldo delle fatture dei propri fornitori nei tempi previsti dalla legge, oltre ad un’attenzione particolare all’indebitamento, evitando l’accensione di nuovi mutui e recuperando le risorse residue di quelli di anni pregressi.

“Anche le entrate dell’Ente risentono di una maggiore capacità di incasso, che conferma il percorso virtuoso - prosegue Tosi - messo in atto per recuperare i crediti del Comune, rispettando la dignità di quei cittadini che hanno sempre pagato quanto dovuto”.

Ora si tratta di attendere l’approvazione del predetto schema di consuntivo da parte del Consiglio Comunale che avverrà presumibilmente nella prima metà di maggio 2024.

“Il mandato elettorale è stato fortemente condizionato dai limiti normativi legati alla sussistenza di un disavanzo tecnico, nonché da una profonda assenza di liquidità - spiega il sindaco Claudio Corradino - ciò nonostante l’Amministrazione si è impegnata nel garantire i servizi a favore dei cittadini, senza limitazioni, ed ha garantito l’attuazione di grandi opere, tra cui il PNRR con oltre 38 milioni di euro di investimenti. Già nel 2023, pur essendo ancora nel pieno del ripianamento, il Bilancio è stato integrato di maggiori risorse - per circa 2.400.000 euro – di cui, in parte, stiamo vedendo l’attuazione proprio in questo periodo”.

E prosegue il primo cittadino: “L’aver ottenuto ora un avanzo importante conferma l’attenzione al futuro della città. Uscire finalmente dai limiti contabili, dopo oltre 12 anni, significa per questo ente beneficiare di importanti risorse sin dall’anno 2024, evitando l’accensione di nuovi mutui e soprattutto l’indebitamento che per molti anni ha di fatto ingessato il Bilancio comunale”.

“E ancora, le entrate dell’Ente risentono di una maggiore capacità di incasso, che conferma il percorso virtuoso messo in atto per recuperare i crediti del Comune, ma, al tempo stesso, evitare un blocco di parte dell’avanzo per fondi a garanzia dei crediti non riscossi – conclude Corradino -. Risorse passate, unitamente a quelle dell’avanzo, consentono ora a questo Comune di poter operare come la maggior parte degli altri enti locali nazionali”.

