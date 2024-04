Valdilana Insieme, Mario Carli si ricandida a sindaco - FOTO E VIDEO

“Valdilana è come un bambino di 5 anni che noi vogliamo continuare a far crescere insieme ai cittadini”.

Con questo messaggio Mario Carli, sindaco di Valdilana, si ricandida a primo cittadino di questa nuova realtà di 10.154 abitanti, nata all’inizio del 2019 dalla fusione dei Comuni di Trivero, Valle Mosso, Mosso e Soprana.

Nel maggio del 2019, Mario Carli è diventato il primo Sindaco del nuovo Comune. In questi cinque anni ha costruito una nuova realtà amministrativa: “Valdilana è un Comune diffuso, un mosaico di comunità diverse. Abbiamo lavorato incessantemente per armonizzare sistemi e strutture dei quattro comuni. Grazie alla normativa sulle assunzioni abbiamo assunto 20 persone nel nuovo comune per sostituire i lavoratori andati in pensione. Abbiamo posto le basi per una comunità più coesa che sa valorizzare le sue diversità”.

In questi cinque anni Mario Carli ha dovuto fronteggiare una pandemia ed un'alluvione: “L’alluvione dell’ottobre 2020 ha causato 800 mila euro di danni, che sono stati riparati grazie ai soldi della fusione: i singoli comuni non avrebbero potuto farlo. Abbiamo fatto 13 milioni di investimenti, portando a casa risorse, perché abbiamo avuto la possibilità di cofinanziare i progetti ancora grazie ai soldi della fusione. Abbiamo organizzato un unico istituto comprensivo scolastico con Valdilana, Pettinengo, Strona e Valle San Nicolao, portando scuola, prescuola (gratuito) e dopo scuola, dove non c’era. Inoltre, in questi 5 anni, i cittadini hanno pagato 1,2 milioni di tasse comunali in meno”.

Mario Carli si candida alle elezioni amministrative di giugno con la lista “Valdilana Insieme”, e con un programma che parla di istruzione, sociale, sanità, lavori pubblici, patrimonio, ambiente, turismo, associazioni, attività commerciali, sport, cultura.

Francesca Barioglio, Giorgia Alessandra Bortolan, Davide Capparoni, Marco Carravieri, Liliana Cerruti Guancino, Massimiliano Chiti, Maddalena Michela Cusatis, Pradeep Ferla, Sergio Garbaccio Bogin, Mathushja Kumareshan, Giacomo Lasciandare, Manuela Mattei, Eisabetta Prederigo, Michele Role Mucet, Claudio Rosa, Giovanna Sperotto.

Queste le otto donne e gli otto uomini di Valdilana Insieme, che Mario Carli ha presentato ieri, lunedì 22 aprile.

Una squadra rinnovata con cui Mario Carli vuole attuare progetti, già finanziati, come il terzo lotto di asfaltature, la riqualificazione campo sportivo di Ponzone. ed il ripristino del dissesto idrogeologico delle frazioni Lora e Vioglio. E vuole realizzare progetti cruciali per Valdilana come il centro culturale e turistico all’ex scuola di Crocemosso, la Sala Biagi (centro famiglia), gli alloggi per anziani autosufficienti all’ex scuola Falcero, la riqualificazione campo sportivo Valle Mosso, il quarto lotto asfaltature delle strade, la riqualificazione dell’area esterna alla scuola di Soprana e Ronco, i parcheggi a Mosso e Frazione Lora, la rotonda in frazione Falcero.