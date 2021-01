Acrobazie in moto a Mongrando, appello del sindaco: “Ragazzi, ci vuole responsabilità. Troviamo soluzione”

La notizia delle presunte acrobazie di un gruppetto di ragazzini in moto (leggi qui) non ha lasciato indifferente il sindaco Antonio Filoni. Informato della vicenda, il primo cittadino di Mongrando ha lanciato un appello ai giovani che, lo scorso weekend, si sarebbero ritrovati con scooter e motocicli in una zona defilata del paese per far impennate e corse.

“Siamo stati tutti ragazzi e capisco la voglia di uscire dopo mesi di lockdown ed emergenza sanitaria – spiega Filoni – ma non si può compromettere la propria sicurezza e quella degli altri. Nella zona interessata da questo fatto sorgono aziende e vivono residenti: tutti loro vanno tutelati. Queste situazioni possono creare problemi. Non voglio condannare nessuno ma chiedo educazione e un maggior senso di responsabilità”.

A detta di alcuni cittadini, non è la prima volta che simili fatti accadono nella zona. Così dal sindaco arriva la proposta. “Le porte del mio ufficio sono aperte – sottolinea Filoni – Ragazzi, organizziamo un incontro e troviamo insieme una soluzione. Un esempio? Costituire un'associazione così da continuare a divertirsi con la testa. O trovare uno spazio dove praticare legalmente e secondo i canoni di legge”.