Mongrando, acrobazie pericolose di un gruppo di ragazzini in moto e scooter

Le presunte acrobazie di un gruppetto di ragazzini in moto allarma un cittadino che segnala il fatto alla centrale operativa. Il fatto è successo nella giornata di ieri di fronte all'azienda Botalla Formaggi.

A detta del residente, il gruppetto composto da una decina di giovanissimi si sarebbe ritrovato, con scooter e motocicli, nell'area parcheggio, per far impennate e corse, creando pericoli per loro stessi e per le auto in transito. All'arrivo delle forze dell'ordine sarebbero stati però presenti solo alcuni di loro che comunque sono stati identificati.