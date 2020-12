Natale in centro a Biella, il deserto della città nelle foto di un nostro lettore

Alle 14,30 del pomeriggio di Natale, la città è deserta. Il silenzio che avvolge il centro di Biella è spezzato soltanto dalle campane del Duomo e dal volo di alcuni piccioni che sembrano essere gli unici spettatori di piazze e vie deserte. Complice la zona rossa e forse molto di più la voglia di festeggiare insieme ai propri cari nonostante le restrizioni, Biella ha visto poche persone in giro nella giornata di ieri, a parte i fedeli che al mattino hanno partecipato alle messe e qualche cittadino a spasso con il proprio cane. Come ha fatto un nostro lettore, che dopo pranzo è uscito di casa con il suo amico a quattro zampe e ha passeggiato per via Italia, via Lamarmora, Giardini Zumaglini e altre zone limitrofe: tutti luoghi privi di persone e di auto in circolo. "Un Natale unico ed irripetibile" ci scrive. E conclude: "Buone Feste con tanto ottimismo, portatore di serenità, felicità e allegria".