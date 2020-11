Covid, al mercato di Pray tamponi rapidi organizzati dalle farmacie

Crescono i positivi nei comuni della Valsessera, come si evince dalla mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia sul territorio. La guardia è alta e i primi cittadini continuano a raccomandare atteggiamenti corretti per meglio affrontare e contenere l'emergenza Covid.

Al loro fianco le farmacie di Coggiola, Pray, Crevacuore e Postua che, in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali, effettueranno un servizio di tampone rapido per il Covid-19 nella giornata di sabato 28 novembre, dalle 9.30 alle alle 15.30 al mercato coperto di Pray. Sarà possibile accedere al tampone rapido solo su prenotazione da effettuarsi nelle farmacie locali, dove verrà indicato l'orario preciso di esecuzione.

Il risultato si avrà in 15 minuti. Il servizio non sarà gratuito (45 euro a persona) e l'eventuale positività al test sarà direttamente presa a carico dal portale sanitario di gestione dell'emergenza.