Sagliano Micca, 100mila euro dalla Regione per interventi di messa in sicurezza

Esulta il comune di Sagliano Micca. Ad un anno dall'ondata di maltempo che aveva colpito pesantemente il nostro territorio l'autunno scorso, è arrivato dalla Regione Piemonte un contributo di 100mila euro per interventi di messa in sicurezza della strada comunale di via Bernardino Ferrari, che fa da accesso alla frazione Falletti, a seguito di episodi di cedimento.

“Avevamo chiesto qualcosa in più ma siamo contenti che sia arrivata questa cifra – spiega il sindaco Andrea Antoniotti – Sono fondi che si riferiscono all'alluvione del 2019: in un tornante avevamo registrato un inizio di cedimento della sede stradale e il danno era stato prontamente segnalato. Ora, faremo tesoro di questo contributo per mettere in sicurezza quel tratto di strada”.