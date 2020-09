Punti di raccolta e spazi esterni nell’intervallo: ecco come si prepara a riaprire la scuola di Andorno VIDEO

L’Istituto Comprensivo di Andorno si prepara a (ri)accogliere gli studenti della Valle Cervo. Nella giornata odierna, Newsbiella ha mostrato in anteprima le misure, già apportate o in via di definizione, all'interno del plesso scolastico. Tra i punti analizzati, le nuove modalità d'ingresso e d'uscita a scuola, l'intervallo, l'attività in palestra e molto altro ancora.

“Si è deciso di scaglionare i ragazzi al momento dell’ingresso in istituto con specifici punti di raccolta – afferma la dirigente scolastica Marialuisa Martinelli – Un modo per tenere le classi separate evitando commistioni tra i gruppi. A proposito degli intervalli, abbiamo pensato di sfruttare gli spazi esterni con orari diversi e spazi assegnati; in caso di maltempo, ogni classe avrà un’area personale all’interno della scuola senza entrare in contatto con gli altri”.

Accanto alla preside, era presente anche il sindaco di Andorno Davide Crovella: “Si è svolto un gran lavoro. I genitori avevano dubbi e abbiamo cercato di fugarli. Sicuramente i nostri ragazzi troveranno una scuola diversa da come l’avevano lasciata con molte regole in più. Personalmente ritengo che distanziamento sociale sia una brutta parola: la scuola è inclusione e mi auguro che questo periodo di emergenza si concluda il più presto possibile”.

Di seguito, è pubblicata la visita della sede centrale dell’istituto in diretta Facebook, dove si mostra in presa diretta la giornata tipo che dovrà affrontare lo scolaro dal prossimo 14 settembre.