Anziana non risponde. Scattano i soccorsi FOTO

Paura per un’anziana 80enne in casa nella tarda mattinata del 7 luglio, a Portula. I Carabinieri della Stazione di Coggiola sono intervenuti, su richiesta del sindaco Fabrizio Calcia Ros, il quale aveva segnalato che un’anziana residente non rispondeva né al citofono né al telefono da alcuni giorni.

I militari si sono subito recati sul posto e resisi conto della potenziale situazione di pericolo per la donna, che non dava segni di vita nemmeno alle continue scampanellate, hanno richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco, al fine di poter accedere dal balcone, nell’appartamento situato al secondo piano di una palazzina.

Una volta all’interno, i Carabinieri hanno rinvenuto la donna che era caduta accidentalmente nella vasca da bagno dopo essere stata colta da un lieve malore e hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118. La malcapitata, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata all’Ospedale di Borgomanero, per essere sottoposta ad ulteriori controlli.