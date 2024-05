Colpo da mille euro in un cascinale di Andorno (foto di repertorio)

Furto in un cascinale di Andorno Micca. A segnalare l'accaduto nella giornata di ieri, 7 maggio, una donna di 51 anni: stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero state rubate attrezzature per la produzione del miele per un valore di circa mille euro.

I ladri avrebbero forzato una finestra in legno per accedere all'interno dei locali. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.