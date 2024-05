Quaregna, scontro tra due auto: una finisce fuori strada (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica dello scontro tra due auto, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 8 maggio, in via Piave, nel comune di Quaregna Cerreto.

Uno dei mezzi coinvolti è finito fuori strada. I danni sono vistosi. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.