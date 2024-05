Salussola: Vandalizzano il paese durante la festa patronale, individuati, sono tutti ragazzi del posto

Durante la festa di San Pietro Levita a Salussola, un gruppo di ragazzi del paese ha vandalizzato abitazioni e strutture per puro divertimento. Grondaie divelte, fioriere rovesciate, lampioni rotti, finestre infrante; sono arrivati addirittura ad urinare contro le porte delle chiesa. Le numerose testimonianze arrivate in comune, foto e video che li riprendono nei loro sconsiderati atteggiamenti, hanno permesso al Comandante della Polizia Locale, responsabile della sicurezza, di individuare i soggetti e convocarli in Comune.

Il Sindaco Manuela Chioda e il Comandante Alessio Santi, che al momento stanno considerando l'accaduto e valutando come procedere, hanno reso edotti i ragazzi sulle conseguenze dei loro gesti. "Mi dispiace soprattutto per loro - ha detto il Sindaco - perchè a causa di questi atti stupidi rischiano di rovinarsi la vita. Fatichiamo per tenere unito il paese, per organizzare una bella festa con tanto impegno dei volontari e anche di tanti altri giovani che mettono il loro tempo per la buona riuscita degli eventi; investiamo per rendere Salussola un luogo in cui sia piacevole vivere e questi episodi non ci fanno bene. Non vorrei che si esportasse il concetto che i ragazzi del paese siano dei vandali a causa di uno sparuto gruppetto di scalmanati, vanificando l'ottimo lavoro dei loro coetanei"

I ragazzi, che pagheranno di tasca propria per rifondere i danni causati, si sono proposti di dedicare ore di volontariato per il paese per riscattarsi da questa brutta pagina che li ha visti protagonisti in negativo. "Sanno che ora saranno attenzionati, sia in paese che negli eventi dei comuni limitrofi, e che se gli episodi si dovessero ripetere saranno immediatamente denunciati. Al momento non sappiamo se i singoli cittadini procederanno per le vie legali o se lasceranno decidere al Comune l'iter da seguire. Anche noi siamo in fase di valutazione