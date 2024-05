Cavaglià: Con l'auto "truccata" passa davanti alla Polizia Locale che lo ferma

Il 7 maggio, durante un normale controllo sulla viabilità della Polizia Locale di Cavaglià, con l'ausilio del Comandante della Polizia Locale di Salussola, è stato fermato un veicolo che risultava elaborato. Al conducente, sanzionato per 301 euro entro 5 giorni, è stata ritirata la carta di circolazione depositata poi alla motorizzazione con l'obbligo di ripristinare l'auto come uscita dalla fabbrica. Per tornare in circolazione il mezzo dovrà superare un esame speciale.